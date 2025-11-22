Видео
Сегодня, 02:56

Гришин — о поражении от «Ак Барса»: «Это была не игра ошибок, а игра тех, кто заставлял ошибаться»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Быстрый матч, хороший, интересный. Считаю, что сегодня была равная игра с одинаковым количеством шансов, но соперник, к сожалению для нас, реализовал на один момент больше. Это была не игра ошибок, а игра тех, кто заставлял ошибаться», — цитирует официальный сайт лиги Гришина.

«Ак Барс» набрал 38 очков в 29 матчах и поднялся на второе место в Восточной конференции. «Нефтехимик» идет на пятой строчке — 31 очко в 30 играх.

Источник: Официальный сайт КХЛ
