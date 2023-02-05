Игорь Хохлачев считает, что длинная выездная серия негативно сказалась на результатах «Спартака»

Бывший гендиректор «Спартака» Игорь Хохлачев считает, что последняя выездная серия в регулярном чемпионате КХЛ могла негативно повлиять на результаты московской команды.

«Честно говоря, было много факторов, приведших к неудачному результату, и календарь в том числе. Команда провела девять игр на выезде и чуть-чуть просела. Тяжело столько матчей проводить на выезде. Начинает давлеть напряженная ситуация в турнирной таблице, игроки нервничают. Иной раз надо просто забить какой-то «мусорный» гол, чуть расслабиться и потом пойдет», — приводит ТАСС слова Хохлачева.

Сегодня, 5 февраля, стало известно о том, что Игорь Гришин покинул пост главного тренера «Спартака» по собственному желанию. Под его руководством команда провела 29 матчей, в которых одержала 13 побед и потерпела 16 поражений.

Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначен Алексей Заварухин.