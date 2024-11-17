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Сегодня, 17:15

Куперман объяснил, чем плоха аренда в КХЛ: «В НХЛ никому не может быть чтобы хоккеист «Рейнджерс» играл за «Монреаль»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Один из авторов первого регламента КХЛ Игорь Куперман в интервью «СЭ» высказался об институте аренды в НХЛ и КХЛ.

— А что скажете по поводу аренды? Вчера Егор Заврагин играл в «Сочи», а потом вышел из доверия Никита Серебряков — и Заврагин вдруг по свистку вернулся в СКА.

— В первых нескольких регламентах КХЛ аренда была категорически запрещена. В НХЛ такого нет — там в голову никому не придет, как хоккеист с контрактом «Рейнджерс» может выступать за «Монреаль», даже если первая команда лидирует, а вторая — внизу таблицы. Но дело еще и в том, что в НХЛ в основном составе 23 человека, не больше, а подписанных контрактов не более 50. Когда у тебя в России, грубо говоря, 80 человек в составе и ты можешь их раскидать — это неправильно.

— Еще смешная формулировка — «обмен на денежную компенсацию».

— Про это даже не говорю — дружественному Казахстану отдаем Галимова и так далее. В энхаэловском регламенте, который не меняется просто так — только соглашением лиги и профсоюза, — есть слово, которое называется «попытка обхода». Оно было впервые приведено с контрактом Ильи Ковальчука, когда «Нью-Джерси» пытался его подписать на 17 лет, чтобы уменьшить среднюю зарплату. Билл Дэйли сказал нет, «Нью-Джерси» наказали, контракт не зарегистрировали, вместо 17 лет сделали 15. Может быть, вписать в правила КХЛ «попытки обхода», потому что невозможно все предусмотреть.

Игорь Куперман. «Убрали важные пункты — и драфт КХЛ превратился в ничто. Номер 1 стал 200-м по силе». Интервью автора первого регламента лиги

— Что скажете о скрытых фарм-клубах? Например, много трансферов между СКА и «Сочи» — те же Матвей Мичков и Марат Хуснутдинов в прошлом сезоне, которые сейчас выступают в НХЛ.

— Не могу назвать «Сочи» фарм-клубом СКА. Сейчас КХЛ сделала, что нельзя больше трех игроков из одного клуба отправлять в одну команду. Люди работают, ситуация не стоит на месте, и когда Сергей Зубов обыгрывает 5:2 СКА, это смотрится интересно. Вот тут мы видим как раз хороший пример изменений в лиге, которые учитывают прежние недостатки и позволяют их убрать. Это говорит о том, что и в случае с ярмаркой юниоров все можно сделать по уму.

КХЛ
НХЛ
Игорь Куперман

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