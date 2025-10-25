Ларионов: «Приятна не столько сама победа, сколько хоккей, который показали ребята».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Сочи» (8:1).

— Приятна не столько сама победа, сколько хоккей, который показали ребята. Это важнее тех двух очков, которые мы завоевали. Отдача ребят, удовольствие от игры, которое они получили сегодня. Все друг за другом подхватили эту эстафету и уверенно довели матч до победы. Не будем высоко взлетать. У нас есть пара дней восстановится и готовиться к следующему матчу.

— Но СКА обыграл самую худшую команду лиги. Не рано ли радоваться?

— Соглашусь. Не хочу говорить слишком громкие слова про слабые команды, потому что слишком слабых команд не бывает, бывает недооценка соперника. Каждая команда в лиге представляет опасность. Вопрос в том, как мы воспринимаем соперника. У нас нет эйфории. Радует, что ребята выиграли, забили много голов. Было видно, что ребята отпустили чувство страха, неуверенности. Это как в церкви, когда исповедуешься за грехи и очищаешься от них. Хорошо, что поговорили между собой.

Мы далеки от того качества, которое мы хотим видеть. Именно поэтому была просьба в третьем периоде играть правильно играть в удовольствие. Когда идет игра в два-три касания, идут моменты, в этом и проявляется прелесть хоккея, который мы хотим увидеть.

— Не боитесь, что результативность после этого матча снова скатится к 2-3 шайбам?

— Знаете, всегда хочешь играть в хороший хоккей. Потому что полный стадион зрителей, город ждет, верит в команду. Это очень радует. Санкт-Петербург — город, который умеет терпеть, это исторически. Город, который имеет возможность верить в своих ребят. Говоря о соперниках, здесь очень важно понимать статус команды. Мы его слегка опустили, теперь надо снова вернуться на тот уровень, который мы хотим. Мы позволили всем понять, что СКА — хорошая вывеска, хорошая корпорация, но это команда, которую можно обыгрывать. Это самый сложный период той работы, которую мы делаем.

Любая большая победа начинается с маленького первого шага. И для нас это очень важно: это так работает в больших коллективах. Если начинаешь паниковать, эти эмоции передаются ребятам, и еще сложнее выбираться из данной ситуации. Самое важное в таких матчах не слишком высоко подниматься в небеса, но и не слишком сильно падать на землю. Нужно держать удар, держать баланс, верить в то, что ты делаешь. Вера в каждого игрока позволяет сплотиться и делать победы, которых мы хотим видеть как можно больше. Мы не хотели никого унизить, мы просто играли от души. Могли и больше забивать. Но это один день, завтра будут новые события. Мы выиграли матч, теперь двигаемся дальше.

СКА прервал серию из трех поражений и с 18 очками занимает 9-е место в таблице Западной конференции.

Екатерина Смирнова