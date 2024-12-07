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Сегодня, 02:39

Ларионов — о поражении от ЦСКА: «Воспринимаем эту игру как задел на следующий матч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Хороший матч, в котором, к сожалению, мало голов. Заработали очко — это позитивный момент. Команда держала высокий темп до конца игры, команда не упрощала игру. Воспринимаем эту игру как задел на следующий матч. Надеюсь, что серии домашних матчей с поражениями прекратятся. Профессия вратаря такова, что если вратарь играет хорошо, то он в состоянии играть подряд и семь, и десять матчей подряд. Рады, что наши игроки востребованы и шесть человек отправляются на Кубок Первого канала в составы различных сборных», — цитирует пресс-служба лиги Ларионова.

ЦСКА с 43 очками в 32 матчах занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 36 очками в 33 играх — на 8-й строчке.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Ларионов (хоккей)
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