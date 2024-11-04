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Сегодня, 20:45

Ларионов — о смене голкипера перед серией буллитов: «Кульбаков сам проявил инициативу»

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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил замену голкипера перед началом буллитной серии в матче FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:4 Б).

«Иван Иваныч Кульбаков проявил желание. Он сказал, что готов выиграть серию. Я обычно в эти вещи не вникаю, но понимаю, что, когда ты сидишь всю игру холодный, на нерве, то это непростая задача. Я проконсультировался с Николаем Хабибулиным, он дал добро. Кульбаков вышел и сделал свое дело», — сказал Ларионов.

Команда из Нижнего Новгорода прервала 4-матчевую серию без побед.

Федор Носов

Игорь Ларионов (хоккей)

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