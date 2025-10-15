Ларионов — о поражении СКА от «Нефтехимика»: «Печально, что продолжаем дарить соперникам моменты и голы»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча против «Нефтехимика» (2:3 Б) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Интересный, увлекательный матч. С изобилием моментов, ошибок, плохих решений. Спасли очко, хотя должны были взять два. После первого периода я не видел проблемы вообще ни с чем, но как случилось, так случилось. Печально, что продолжаем дарить соперникам моменты и голы, которые они забивают. Позитив остается в том, что команда продолжала бороться. Забили два гола, которые не засчитали, забили третий гол», — сказал Ларионов на пресс-конференции

СКА (16 очков) занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (17) прервал серию из пяти поражений подряд и идет шестым на «Востоке».