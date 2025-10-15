Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

15 октября, 23:55

Ларионов — о поражении СКА от «Нефтехимика»: «Печально, что продолжаем дарить соперникам моменты и голы»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча против «Нефтехимика» (2:3 Б) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Интересный, увлекательный матч. С изобилием моментов, ошибок, плохих решений. Спасли очко, хотя должны были взять два. После первого периода я не видел проблемы вообще ни с чем, но как случилось, так случилось. Печально, что продолжаем дарить соперникам моменты и голы, которые они забивают. Позитив остается в том, что команда продолжала бороться. Забили два гола, которые не засчитали, забили третий гол», — сказал Ларионов на пресс-конференции

СКА (16 очков) занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (17) прервал серию из пяти поражений подряд и идет шестым на «Востоке».

Источник: ХК СКА
3

  • nikitaberezhnoyi

    А вы друзья , как не садитесь, всё в хоккеисты не годитесь..... СКА при Ларионове.

    20.10.2025

  • Хищник

    Печально,что Ларионов не пишет заявление об уходе из СКА.

    16.10.2025

  • andreijakov1eff

    "Ккак случилось , так сучилось" , что это? Ты тренер или ннасрано? Команда после забитого перестает играть,, а ты никак не реагируешь. Ты зачем там стоишь? Чемодан, вокзал, Москва! Там ЦСКА спасать надо. И легионеров прихвотм с собой, пусть там посмеются.

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Игорь Ларионов (хоккей)
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Нефтехимик
    ХК СКА
    Читайте также
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя