Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча против «Нефтехимика» (2:3 Б) в FONBET чемпионате КХЛ.
«Интересный, увлекательный матч. С изобилием моментов, ошибок, плохих решений. Спасли очко, хотя должны были взять два. После первого периода я не видел проблемы вообще ни с чем, но как случилось, так случилось. Печально, что продолжаем дарить соперникам моменты и голы, которые они забивают. Позитив остается в том, что команда продолжала бороться. Забили два гола, которые не засчитали, забили третий гол», — сказал Ларионов на пресс-конференции
СКА (16 очков) занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (17) прервал серию из пяти поражений подряд и идет шестым на «Востоке».
nikitaberezhnoyi
А вы друзья , как не садитесь, всё в хоккеисты не годитесь..... СКА при Ларионове.
20.10.2025
Хищник
Печально,что Ларионов не пишет заявление об уходе из СКА.
16.10.2025
andreijakov1eff
"Ккак случилось , так сучилось" , что это? Ты тренер или ннасрано? Команда после забитого перестает играть,, а ты никак не реагируешь. Ты зачем там стоишь? Чемодан, вокзал, Москва! Там ЦСКА спасать надо. И легионеров прихвотм с собой, пусть там посмеются.
16.10.2025