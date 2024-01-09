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9 января, 22:50

Игорь Ларионов: «Уверенность постепенно покинула команду»

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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, в каком состоянии находится команда, не имея в составе форвардов Василия Атанасова и Николая Коваленко.

— На примере последних матчей, можно ли сказать, что отсутствие таких лидеров, как Коваленко и Атанасов, влияют на исход игры?

— Понятно, что когда ты теряешь ключевых игроков, нарушается сыгранность звеньев. Мы практически не играли полным составом с начала сезона. Была мечта — начать новый год в полном составе, но к сожалению потеряли Атанасова. Игроки, которые выбывают, не имея глубокой скамейки, влияют на команду. Опять-таки не хочется искать оправдания. Мы ожидаем другой хоккей от людей, которые выходят на лед. Так состоит жизнь — когда у тебя появляется возможность о себе заявить — ты должен ее брать. Мы не должны смотреть в сторону — кто сегодня забьет гол, кто отдаст пас — мы должны брать тот шанс, который предоставляется, когда ведущие игроки травмированы. Игроки должны верить в себя. Видно, что уверенность постепенно покинула команду. Мы не должны перегибать палку, а найти возможность правильные слова, чтобы ребята воспряли духом и показали правильный хоккей.

(Анна Бирюкова)

КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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