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Сегодня, 07:08

Никитин: «Очередной триллер у нас с Омском получился. Очень приятно обыграть такую команду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги серии против «Авангарда» в четвертьфинале Кубка Гагарина.

23 апреля ярославцы во втором овертайме обыграли омичей и одержали победу в седьмом матче серии — 3:2.

«Хочу поблагодарить команду соперника. Очередной триллер у нас с Омском получился. Тренерский штаб сделал очень большую работу за короткое время. Очень приятно обыграть такую команду. Болельщикам спасибо за сумасшедшую поддержку и атмосферу. Парням тоже. После такого третьего периода вернуться на лед и проявлять характер... Вернуться другой командой — это дорогого стоит», — приводит слова Буше пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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