Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги первого матча против «Авангарда» (1:4) во втором раунде Кубка Гагарина.

— С такими соперниками так начинать — большая роскошь. Это непозволительно для нашей команды. Нужно перестроиться. Мы хотели, чтобы болельщики насладились прекрасным хоккеем, а нужно быть selfish — эгоистом по-нашему, — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

«Авангард» повел в серии у «Локомотива» со счетом 1-0. Следующий матч состоится в Ярославле в воскресенье, 13 апреля.