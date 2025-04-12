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12 апреля, 07:30

Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги первого матча против «Авангарда» (1:4) во втором раунде Кубка Гагарина.

— С такими соперниками так начинать — большая роскошь. Это непозволительно для нашей команды. Нужно перестроиться. Мы хотели, чтобы болельщики насладились прекрасным хоккеем, а нужно быть selfish — эгоистом по-нашему, — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

«Авангард» повел в серии у «Локомотива» со счетом 1-0. Следующий матч состоится в Ярославле в воскресенье, 13 апреля.

Источник: КХЛ
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КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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