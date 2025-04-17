Тренер «Локомотива» Никитин: «Если объективно, «Авангард» заставил нас провести не лучшую игру»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги четвертого матча серии против «Авангарда» (2:1 ОТ) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Молодчики парни, что выиграли. Если объективно, то соперник нас сегодня заставил провести не свою лучшую игру. Это плей-офф, нужно терпеть в таких моментах. Готовимся к следующей игре.

Как бывший хоккеист ты на лавке просто чувствуешь энергетику. Не всегда это заметно по видео. Нейтральные шайбы мы не то что проигрывали, мы их не выигрывали. Это создавало для нас проблемы — приходилось долго отбирать шайбу потом.

Это плей-офф, здесь нужно уметь играть тяжелые матчи. Как и у любого человека в жизни — ты встал с утра, самочувствие не очень хорошее, но ты же дома не остаешься, тебе же на работу. Парни — молодчики, что с этим справились», — сказал Никитин на пресс-конференции.

«Локомотив» ведет в серии со счетом 3-1. Следующий матч пройдет в Ярославле 19 апреля. В случае победы в нем железнодорожники выйдут в полуфинал Кубка Гагарина.