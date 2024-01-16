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Сегодня, 22:50

Никитин отреагировал на победу «Локомотива» над «Нефтехимиком»

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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился впечатлениями после победы над «Нефтехимиком» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

— Довольно нервный матч получился. Удачно забили, наказали соперника за ошибки, — начал тренер. — Есть, над чем работать, да и ребята это понимают. Движемся дальше.

— Алексеев пропустил несколько игр подряд. Можете прокомментировать его сегодняшнюю игру?

— Оценку его игре могу дать только после анализа этого матча. Отмечу, что в конце здорово сыграл. Защитники сменились, он остался на льду и позволил сопернику ошибиться. После этого Каюмов забросил в пустые ворота. В таких ключевых моментах он умеет грамотно действовать. У него есть игровой интеллект. Мы хотим, чтобы он играл на максимуме.

— В начале третьего периода действовали как-то пассивно, «Нефтехимик» активно действовал в вашей зоне. Что это было?

— Игроки в заблуждение сами себя ввели. Соперник быстро нас привел в чувство. Хорошо, что Лихачев забил. Да и через такие моменты, в принципе, тоже надо проходить. Ибо рассказывать можно многое, а опыт всегда отрезвляет.

Данияр Денисов

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нефтехимик
Игорь Никитин
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