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Сегодня, 22:34

Тренер «Локомотива» Никитин оценил календарь игр своего клуба: «Не думаю, что сложнее, чем у других команд»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2 Б).

«Плотная игра была сегодня, уровня плей-офф. Довольны что выиграли, уверенно сыграли. Без характера и мастерства нельзя обойтись в таких играх. Не вся игра ровно прошла, не без перепадов, нужно добавлять. Не думаю, что у нас календарь сложнее, чем у остальных команд. Весь сезон тяжелый, мы относимся к этому как к подготовке к плей-офф.

У Радулова есть небольшое повреждение, игры через день, не думаю, что ему нужно было что-то доказать сегодня в Казани, он уже давно всем все доказал, поэтому сконцентрировались на своей внутренней кухне. Без вратаря трудно на что-то рассчитывать, согласен, что здорово оба вратаря сегодня сыграли. Но в целом много было факторов решающих, опять же, это и индивидуальное мастерство, и характер. Контакт с вратарем соперника? Это от желания ребят, где-то был эмоциональный момент, где-то допустили ошибки, все от желания», — сказал Никитин.

Ярославский клуб побеждает седьмой матч подряд и занимает на текущий момент первое место в общей таблице FONBET КХЛ.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин

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