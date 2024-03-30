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30 марта, 17:39

Никитин: «Серия с «Авангардом» — очень хороший урок для «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин
Игорь Никитин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Авангардом» (2:0, 4-3) в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Благодарим «Авангард» за такую серию. Очень хороший урок для нас. Команды показали характер. Поэтому «Авангарду» спасибо. Прекрасный стадион здесь. Омским болельщикам спасибо, приятно играть. Конечно, ярославским ребятам, кто с нами сюда прилетал, кто нас дома поддерживал. Ребят своих хочу поблагодарить. Они справились с этим испытанием, непростое было. Но мы довольны, что смогли это сделать. Готовимся», — сказал Никитин на пресс-конференции.

Также Никитин рассказал, как настраивал команду после того, как счет в серии стал равным (3-3).

«Мы на том же самом акцентировали внимание, просто ребята уже начали слышать. Они до этого слушали, а когда счет стал 3-3 они начали слышать. Это человеческий фактор и от него никуда не денешься. Пока ты сам через это не пройдешь, бесполезно что-то рассказывать», — отметил тренер.

В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Трактором».

КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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