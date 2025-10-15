Видео
15 октября, 23:05

Никитин — о поражении ЦСКА от «Локомотива»: «Все по делу. Качество игры не позволяет играть стабильно»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча против «Локомотива» (1:4) в FONBET чемпионате КХЛ.

— Я думаю, по делу все, — начал Никитин. — Мы не смогли выдержать все целиком отрезки. Где-то были хорошие моменты, но потом допускали тактические ошибки, которые приводили к потере инициативы, и было непросто.

— Полтора месяца чемпионата позади, вы идете вне зоны плей-офф. Что это за ощущения?

— Понятно, что это неприемлемо. Второе — я обращаю внимание на качество игры, а оно не позволяет стабильно играть. Сегодня мы отрезками играли, стабильности нет, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Летом Никитин покинул «Локомотив» после победы в Кубке Гагарина и возглавил армейцев. Под его руководством ЦСКА во второй раз в этом сезоне уступил его бывшей команде. 18 сентября «Локомотив» одержал победу в Москве — 5:1.

«Локомотив» (22 очка) поднялся на первое место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (14) потерпел третье поражение подряд и идет девятым на «Западе».

Источник: ХК ЦСКА
2

  • Братчанин

    Никитин, когда ничего нет - первым уходит тренер!

    15.10.2025

  • AlexCS4

    Понятно, что всё по делу с таким составом! Это парни молодцы, что круче не влетели. :(

    15.10.2025

    Игорь Никитин
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Локомотив (Ярославль)
    ХК ЦСКА (Москва)
