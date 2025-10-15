Никитин — о поражении ЦСКА от «Локомотива»: «Все по делу. Качество игры не позволяет играть стабильно»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча против «Локомотива» (1:4) в FONBET чемпионате КХЛ.

— Я думаю, по делу все, — начал Никитин. — Мы не смогли выдержать все целиком отрезки. Где-то были хорошие моменты, но потом допускали тактические ошибки, которые приводили к потере инициативы, и было непросто.

— Полтора месяца чемпионата позади, вы идете вне зоны плей-офф. Что это за ощущения?

— Понятно, что это неприемлемо. Второе — я обращаю внимание на качество игры, а оно не позволяет стабильно играть. Сегодня мы отрезками играли, стабильности нет, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Летом Никитин покинул «Локомотив» после победы в Кубке Гагарина и возглавил армейцев. Под его руководством ЦСКА во второй раз в этом сезоне уступил его бывшей команде. 18 сентября «Локомотив» одержал победу в Москве — 5:1.

«Локомотив» (22 очка) поднялся на первое место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (14) потерпел третье поражение подряд и идет девятым на «Западе».