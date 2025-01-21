Никитин — о поражении от СКА: «Непросто комментировать такую игру»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (2:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Непросто комментировать такую игру. Думаю, что общая концентрация не позволила нам сегодня победить. Подкосила ли нас вторая пропущенная шайба? Не думаю. Просто мы давали мастеровитым нападающим соперника время. Недоработки. Со СКА так играть нельзя. Сильная команда должна при любом счете играть», — передает слова Никитина корреспондент «СЭ».