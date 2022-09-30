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Сегодня, 16:04

Игорь Никитин пропустит матч против «Северстали» из-за смерти отца

Иван Шитик
Корреспондент

Хоккейный клуб «Локомотив» 30 сентября сообщал, что скончался отец главного тренера команды Игоря Никитина.

«Хоккейный клуб «Локомотив» выражает глубокие соболезнования главному тренеру нашей команды Игорю Никитину и его близким в связи с кончиной отца Валерия Яковлевича Никитина. Потеря родных неизменно отзывается тяжелой болью в сердце каждого из нас. Мы с сочувствием и пониманием относимся к необходимости Игоря Валерьевича быть сейчас рядом со своей семьей.

Поэтому в сложившихся обстоятельствах руководить командой «Локомотив» в матче против череповецкой «Северстали» будет старший тренер Дмитрий Сергеевич Юшкевич», — говорится в заявлении клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» пройдет в пятницу, 30 сентября.

Дмитрий Юшкевич
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
Игорь Никитин
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