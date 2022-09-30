Игорь Никитин пропустит матч против «Северстали» из-за смерти отца

Хоккейный клуб «Локомотив» 30 сентября сообщал, что скончался отец главного тренера команды Игоря Никитина.

«Хоккейный клуб «Локомотив» выражает глубокие соболезнования главному тренеру нашей команды Игорю Никитину и его близким в связи с кончиной отца Валерия Яковлевича Никитина. Потеря родных неизменно отзывается тяжелой болью в сердце каждого из нас. Мы с сочувствием и пониманием относимся к необходимости Игоря Валерьевича быть сейчас рядом со своей семьей.

Поэтому в сложившихся обстоятельствах руководить командой «Локомотив» в матче против череповецкой «Северстали» будет старший тренер Дмитрий Сергеевич Юшкевич», — говорится в заявлении клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» пройдет в пятницу, 30 сентября.