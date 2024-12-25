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25 декабря, 23:56

Никитин: «Из-за дешевых удалений дали «Торпедо» два раза сыграть «пять на три»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин раскритиковал игроков команды за удаления в третьем периоде матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (5:0).

«Хорошо сыграли все три периода. Я давно отошел от клише «Хорошо играешь — выигрываешь, плохо играешь — проигрываешь». Не понравилось, что в третьем периоде из-за дешевых удалений дали сопернику два раза сыграть «пять на три». Для хорошей команды это непозволительная роскошь», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

«Локомотив» с 64 очками в 40 матчах лидирует в турнирной таблице Западной конференции. 27 декабря команда сыграет с «Витязем», а 29 декабря — с минским «Динамо».

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Никитин
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