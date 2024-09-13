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Сегодня, 18:09

Ожиганов — о поражении от «Спартака»: «В неравных составах играли очень вяло»

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Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (2:4) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Чего не хватило? Голов. По игре надо смотреть, завтра нам все покажут и объяснят. В целом я считаю, что ход игры был за нами. Но в неравных составах играли очень вяло, это решило», — цитирует Ожиганова Legalbet.

Красно-белые набрали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» потерпело третье поражение в 4 матчах сезона — на счету бело-голубых 2 очка и 10-я строчка таблицы «Запада».

Источник: Legalbet
Игорь Ожиганов
Футбол
РПЛ
ХК Динамо (Москва)

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