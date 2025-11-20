Защитник «Динамо» Ожиганов после поражения от «Сибири»: «Показываем не пойми что»

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился эмоциями после поражения от «Сибири» (3:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Взяли очко, отыгрались. Можно ли от чего-то отталкиваться?

— Нет. По большому счету у нас нет, от чего отталкиваться. Мы никакие выводы не сделали, по сути, игра перенеслась. Мы начинаем играть, когда петух в жопу клюнет. Героически спасать, спецэффекты устраивать. Это нужно делать все 60 минут. Надо разобраться.

— Есть две версии. Либо вы растеряны, либо не до конца поняли тактику. Какая ближе?

— Не надо искать оправданий. Нужно выходить и делать свое дело. Все идет от головы. Не надо ничего говорить в пользу бедных. Приходят болельщики, пришла практически полная арена, но мы показываем не пойми что.

— Вдвойне обиднее проигрывать в матче с командой, которая проигрывала 13 матчей подряд?

— Надо думать не о сопернике. Нужно делать так, чтобы все зависело от тебя, а не от соперника. Больше нечего сказать.

— Видели ли вы акции от болельщиков?

— Конечно, я это видел.

Бело-голубые с 34 очками располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Новосибирская команды прервала 13-матчевую серию поражений и с 19 баллами остается на последней, 11-й строчке на «Востоке».