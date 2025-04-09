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9 апреля, 12:35

Ожиганов: «У «Динамо» огромный потенциал. Его нужно реализовать»

Федор Носов
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Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился ожиданиями от второго раунда Кубка Гагарина. Бело-голубые сыграют с «Ак Барсом».

— В прошлом матче сыграл одну смену. Как твое здоровье?

— Были проблемы по ходу серии со СКА и в последний день обострилось. Сегодня катался и тренировался в общей группе. Все хорошо.

— Ты говорил перед серией со СКА, что за «Динамо» болеет вся страна. Сейчас есть особенная мотивация?

— Я думаю, что те поклонники, которые за нас болели и сейчас останутся. Они нам рады. У них своя поддержка и у нас собственная. Ничего сверхъестественного здесь нет.

— Насколько сложно сейчас переключиться на совсем другую команду?

— Вы так говорите, как будто это команда из другой лиги. Будет такая же упорная игра.

— Будет интересно встретиться с Эриком О' Деллом?

— У него будет дополнительная мотивация, как у нас в серии со СКА. С удовольствием сыграем против него.

— Команда давно не проходила второй раунд. Нет ли какого-то давления?

— На меня давление, потому что есть понимание, что у нас огромный потенциал. Его нужно реализовать. Второй раунд на меня не давит.

В первом раунде Кубка Гагарина «Динамо» обыграло СКА (4-2), а «Ак Барс» победил «Автомобилист» (4-3).

Игорь Ожиганов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Кубок Гагарина
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