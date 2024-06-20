Игрок «Динамо» Швец-Роговой о пункте расторжения в случае рецидива в контракте: «Это наше общее решение»

Нападающий московского «Динамо» Артем Швец-Роговой в интервью «СЭ» рассказал о пункте в контракте, который позволяет клубу расторгнуть соглашение в случае рецидива травмы.

— В контракте с «Динамо» есть пункт о расторжении в случае рецидива, это была инициатива клуба? Как отнеслись к этому?

— Это наше общее решение, если не дай бог что-нибудь случится, не хочу, чтобы они взяли это на себя опять. И в принципе это будет неправильно, я считаю. Спасибо им вообще за то, что они заинтересованы во мне. Я согласился на это без проблем.

По окончании сезона-2023/24 Швец-Роговой покинул СКА, за который выступал с 2019 по 2024 год. В мае 2024 года 29-летний россиянин подписал контракт с московским «Динамо».