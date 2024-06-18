Василий Пономарев: «Рад был увидеться с Силантьевым. В России бываю нечасто. Такое запоминается надолго»

Нападающий «Каролины» Василий Пономарев прокомментировал участие в гала-матче, организованном форвардом «Металлурга» Дмитрием Силантьевым в честь победы в Кубке Гагарина.

«Я рад встретиться со многими ребятами. Очень рад был увидеться с Димой Силантьевым, у нас с ним еще остался запал взаимодействия. Здорово было увидеться с Денисом Барановым. Против нас играли Влад Барулин и Саша Хованов. Эмоции били через край. Я не так часто бываю в России, редко получается собраться с ребятами. Такое запоминается надолго», — цитирует Пономарева «РБ Спорт».

В 18 матчах Кубка Гагарина Силантьев набрал 17 (5+12) очков.