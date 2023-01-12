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КХЛ

Сегодня, 18:02

Игрок «Локомотива» Беляев извинился перед девушкой, в которую попал шайбой во время матча

Иван Шитик
Корреспондент
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Хоккеист «Локомотива» Михаил Беляев извинился перед девушкой, в которую попал шайбой во время матча КХЛ.

Инцидент произошел по ходу игры регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Трактором» (0:1).

«Понимаю, что в данном случае я сильно виноват, неаккуратно сыграл с шайбой, — сказал Михаил Беляев. Выражаю Ольге самые искренние извинения и пожелания скорейшего выздоровления. Понимаю, что эпизод крайне неприятный, но очень надеюсь, что мы сможем увидеться на играх «Локомотива» в ближайшем будущем», — приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.

«К сожалению, подобные неприятные инциденты иногда случаются во время игр, но отметим, что все болельщики, пришедшие на арену, застрахованы на случай получения травмы. В сложившейся ситуации специалисты ХК «Локомотив» оказывают пострадавшей всестороннюю помощь. Приятно выделить позитивный настрой Ольги и ее близких. Вместе с игроком мы сожалеем о произошедшем и желаем девушке крепкого здоровья!» — добавили в клубе.

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
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