Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:13

Игрок «Локомотива» Симашев рассказал о попадании шайбы в челюсть на тренировке

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказал о состоянии здоровья после попадания шайбы в челюсть на тренировке команды.

«Да, на тренировке шайба прилетела мне в челюсть, но сейчас я уже нормально разговариваю. Место удара немного опухло, но ничего страшного не произошло. Не хочу говорить, что я скоро вернусь, но пока восстановление идет быстрее, чем ожидалось. Как на тренировке шайба может прилететь в челюсть? Я отвернулся от момента, мне прилетела шайба. Вот и все», — цитирует Симашева Metaratings.ru.

20 сентября сообщалось, что возвращение защитника после травмы ожидается через три-четыре недели. Однако хоккеист не исключил, что может принять участие в матчах «Локомотива» уже на следующей неделе.

В этом сезоне 19-летний Симашев провел 6 матчей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, отметившись 1 голевой передачей.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Дмитрий Симашев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Щенсны возобновит карьеру ради перехода в «Барселону»
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Российские бодибилдеры выиграли золото чемпионата мира с флагом РФ
Google намерен сохранить в России бесплатные сервисы
Сегодня
Вчера
Неделя