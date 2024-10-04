Игрок «Металлурга» Яковлев: «В матче с ЦСКА прорвало, но где-то не хватало уверенности»

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев поделился впечатлениями после разгромной победы над ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ (7:0).

«Да, матч был достаточно насыщенным и интересным. Прорвало, многое получилось. Здорово, что забили много голов. Но нам где-то не хватало уверенности. Плюс ребята многие забили, которые до этого не могли отличиться. Хорошо, что набрали очки. Эта уверенность нам пригодится, поможет всем ребятам. Большинство сработало. Так что сплошные плюсы» — цитирует Яковлева Metaratings.ru.

«Металлург» набрал 10 очков за 12 игр и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче магнитогорцы 5 октября сыграют на выезде против «Спартака».