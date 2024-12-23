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Сегодня, 10:50

Игрок минского «Динамо» Хэмилтон поделился впечатлениями от посещения Ташкента

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Защитник минского «Динамо» Роберт Хэмилтон поделился впечатлениями от посещения Ташкента. Белорусская команда провела в столице Узбекистана матч со «Спартаком» (2:3 ОТ) в рамках проекта KHL World Games.

«Ташкент — классный город. Я никогда не был здесь раньше, он находится очень далеко от моей родной страны — Канады. Этот город напоминает мне Астану, где играет «Барыс». Отличная атмосфера на арене, шумные болельщики, играла рок-музыка — так что мне понравилось», — цитирует Хэмилтона «РБ Спорт».

Также защитник отметил, что ему очень понравился плов и он съел в отеле несколько тарелок блюда.

В этом сезоне на счету 30-летнего канадца 7 (1+6) очков в 33 матчах.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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