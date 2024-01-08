Игрок московского «Динамо» Ильенко объяснил две пропущенные шайбы от «Спартака» в третьем периоде

Нападающий московского «Динамо» Артем Ильенко прокомментировал победу над «Спартаком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

«Самое главное было сегодня победить. В принципе, мы контролировали счет, но потом пошли ненужные удаления. Хорошо, что мы собрались и выиграли овертайм, потому что в последних двух овертаймах мы проигрывали», — цитирует Ильенко Legalbet.

«Динамо» с 66 очками после 48 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

9 января бело-голубые на своем льду примут «Сочи». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.