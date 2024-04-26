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Сегодня, 18:19

Хохлов о финале Кубка Гагарина: «Серия удалась. Очень много силовой борьбы, чувствовался накал»

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Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина-2024.

Обладателем трофея стал магнитогорский «Металлург», обыгравший «Локомотив» в серии со счетом 4-0.

«Честно, я считаю, что серия удалась. Было очень много силовой борьбы, чувствовался накал финала. Мне понравилось, как сыграл Магнитогорск. Они больше на атаку заряжены, но здорово сыграли в обороне.

Ярославцам не хватило голов, и здорово сыграл вратарь у «Металлурга». Большой плюс «Магнитки», что они перестроились: надежно сыграли в обороне, хотя все ждали такой игры от «Локомотива», — цитирует Хохлова Legalbet.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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