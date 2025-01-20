Игрок «Салавата Юлаева» Хмелевский: «Ливо проводит безумный сезон»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский поделился эмоциями от матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:0).

— Отличная игра, здорово, что не дали им забить, — начал игрок. — Меньшинство хорошо отстояли, забили, когда надо. Это важная победа.

— Что исправили после прошлого матча?

— Я думаю, мы просто не дали им шансов сегодня. Раньше было, что после первого периода мы давали сопернику возможность вернуться в игру.

— Какие можете подвести итоги домашней серии?

— Нормально, ничего особо страшного не было. Да, надо было выиграть предыдущие две игры, но это уже закончилось, двигаемся дальше. У нас дальше сложные и очень важные четыре игры на выезде.

— Снова поздравляли Вязового и Ливо?

— Да, да, они молодцы.

— Что можете сказать про очередной хет-трик Ливо?

— Безумно, это безумно. Думаю, что никто не может понять, как этот человек это делает. Он проводит невероятный, безумный сезон.

София Митченкова