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Сегодня, 11:26

Игрок «Салавата Юлаева» Кузьмин провел первую тренировку на льду после травмы позвоночника

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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин провел первую тренировку на льду после компрессионного перелома позвоночника.

«Мне сначала было страшно, но я готовился, меня готовили к этому моменту, чтобы я стал сильнее. Все эти дни сопровождались залом, тренировочным процессом, велосипедом. Сейчас вышел, думал, будет труднее, оказалось, не так сложно. В планах дальше продолжить тренироваться, дай бог, может быть, окрепну раньше, чем все предполагали. Поэтому тренируемся и верим в лучшее», — приводит слова Кузьмина пресс-служба уфимского клуба.

27-летний хоккеист получил травму 17 сентября в домашнем матче против «Авангарда» (4:2). Во втором периоде форвард упал и ударился головой о борт в результате столкновения с игроком омского клуба Дарреном Дицом, после чего был увезен со льда на носилках. Позже Кузьмин был перевезен в Москву, где ему была проведена операция.

Источник: Telegram-канал «Салавата Юлаева»
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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