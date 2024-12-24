Игрок «Салавата Юлаева» Кузьмин провел первую тренировку на льду после травмы позвоночника

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин провел первую тренировку на льду после компрессионного перелома позвоночника.

«Мне сначала было страшно, но я готовился, меня готовили к этому моменту, чтобы я стал сильнее. Все эти дни сопровождались залом, тренировочным процессом, велосипедом. Сейчас вышел, думал, будет труднее, оказалось, не так сложно. В планах дальше продолжить тренироваться, дай бог, может быть, окрепну раньше, чем все предполагали. Поэтому тренируемся и верим в лучшее», — приводит слова Кузьмина пресс-служба уфимского клуба.

27-летний хоккеист получил травму 17 сентября в домашнем матче против «Авангарда» (4:2). Во втором периоде форвард упал и ударился головой о борт в результате столкновения с игроком омского клуба Дарреном Дицом, после чего был увезен со льда на носилках. Позже Кузьмин был перевезен в Москву, где ему была проведена операция.