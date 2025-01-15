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Сегодня, 21:08

Игрок «Салавата Юлаева» Набиев: «Выездная серия сложилась неудачно»

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Салавата Юлаева» Артем Набиев поделился эмоциями от матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:0).

— Довольно хорошую игру показали, играли в атакующий хоккей, сохраняли инициативу всю игру, поэтому такой результат.

— Джош Ливо оформил хет-трик, забил 31-й гол в сезоне и стал первым игроком в КХЛ, которому удалось столько забить за один регулярный чемпионат, а это еще даже не конец. Поздравили его?

— Да его уже устали поздравлять. А про рекорд не знал, честно.

— Какие можете подвести итоги выездной серии?

— Выездная серия сложилась неудачно, я считаю. Два матча проиграли из-за своих ошибок и удалений. Пять на пять играли, не уступали нигде, ни в чем, я считаю, подвели удаления.

— На что обращали внимание при разборе «Нефтехимика» после прошлого матча?

— Да так же готовились, как и к каждому матчу.

София Митченкова

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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