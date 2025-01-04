Игрок СКА Андронов заявил, что уже надо готовиться к плей-офф

Нападающий СКА Сергей Андронов рассказал о подготовке команды к старту плей-офф.

— Какие цели на оставшуюся часть «регулярки»? Думаете уже о плей-офф?

— Уже надо готовиться к плей-офф, подтачивать свою игру под это. Будем готовиться равномерно в каждой игре. Времени не так много на самом деле.

— Как отметили Новый год?

— В кругу семьи, очень просто. На следующий день уже ехали всей семьей в Питер, поэтому достаточно просто, — заявил Андронов «ВсеПроСпорт».

После 40 игр регулярного чемпионата КХЛ СКА занимает 4-е место с 52 очками в турнирной таблице Западной конференции.