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Сегодня, 15:00

Коромыслов: «У СКА нет цели догнать «Локомотив». Самое главное — Кубок Гагарина»

Алексей Михайлов
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Защитник СКА Арсений Коромыслов в интервью «СЭ» высказался о турнирном положении команды в КХЛ и целях на сезон.

— Потеряны ли шансы догнать «Локомотив»? Мне кажется, у нас цель — не догнать «Локомотив», а шаг за шагом забирать свои очки, — начал Коромыслов. — Тогда мы уже, в конце «регулярки», будем смотреть, где они и где мы. А так цели прям гнаться за ними у нас нет. У нас своя цель.

— Насколько важно завершить регулярный чемпионат как можно выше в турнирной таблице?

— Конечно, это важно всегда, потому что от этого иначе формируется сетка плей-офф — складывается так, что более сильные, можно сказать, играют с менее сильными. Все может случиться в этой сетке плей-офф — может быть, во втором раунде попадется на «Востоке» какая-то другая команда, которая может быть более приятна нам.

— То есть в этом случае итоговая позиция в «регулярке» не так важна?

— Можно занять и второе место — в этом тоже нет ничего страшного.

— Но самое главное — Кубок Гагарина?

— Конечно, — сказал Коромыслов «СЭ».

После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков. «Локомотив» идет на первом месте с 60 очками.

КХЛ
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