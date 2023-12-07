Игрок СКА Толчинский: «Есть физическая и ментальная усталость, но в планах — Кубок Первого канала»

Форвард СКА Сергей Толчинский подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:1).

— Хороший матч провели. Отличная реализация большинства. В третьем периоде они нас немного поджали, но это нормально, им надо было отыгрываться. Но мы выстояли и забили «6 на 5», — цитирует Толчинского Metaratings.ru.

— СКА называют фаворитом Кубка Гагарина. Как реагируешь?

— Положительно. У нас одна цель, поэтому хорошо, что так говорят!

— Впереди пауза. Устали ли от такого интенсивного графика и какие планы?

— Усталость есть, конечно, физическая и ментальная. Будет время восстановиться. Планы — Кубок Первого канала.

СКА на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков за 39 игр. 19 декабря петербуржцы дома сыграют против «Сочи».