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7 декабря, 23:41

Игрок СКА Толчинский: «Есть физическая и ментальная усталость, но в планах — Кубок Первого канала»

Алина Савинова
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Форвард СКА Сергей Толчинский подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:1).

— Хороший матч провели. Отличная реализация большинства. В третьем периоде они нас немного поджали, но это нормально, им надо было отыгрываться. Но мы выстояли и забили «6 на 5», — цитирует Толчинского Metaratings.ru.

— СКА называют фаворитом Кубка Гагарина. Как реагируешь?

— Положительно. У нас одна цель, поэтому хорошо, что так говорят!

— Впереди пауза. Устали ли от такого интенсивного графика и какие планы?

— Усталость есть, конечно, физическая и ментальная. Будет время восстановиться. Планы — Кубок Первого канала.

СКА на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков за 39 игр. 19 декабря петербуржцы дома сыграют против «Сочи».

Источник: https://metaratings.ru/news/tolchinskii-est-fizicheskaya-i-mentalnaya-ustalost-no-v-planakh-kubok-pervogo-kanala-313055/
Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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