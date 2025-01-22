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Сегодня, 20:18

Земченок — о «Динамо»: «Они похожи на «Локомотив», играют достаточно аккуратно»

Сергей Ярошенко
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Защитник СКА Артем Земченок поделился ожиданиями от предстоящего матча FONBET чемпионата КХЛ против «Динамо».

«Они похожи на «Локомотив». Играют достаточно аккуратно, без особых обрезов. У них довольно реактивное первое звено и большинство, конечно, достаточно хорошее. Желательно не удаляться, как в матче с «Локомотивом», где было много неоправданных удалений. Все в наших руках и ногах, как говорится. «Динамо» и «Спартак» — в данный момент основные игры, за четыре очка. Главное — всех выиграть, и мы поднимемся выше в таблице», — цитируе хоккеиста «ВсеПроСпорт».

После 46 матчей СКА идет на 6-м месте в Западной конференции с 57 очками. «Динамо» располагается на 5-м месте «Запада» с 59 очками.

Источник: ВсеПроСпорт
Хоккей
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ХК Динамо (Москва)
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