Земченок — о «Динамо»: «Они похожи на «Локомотив», играют достаточно аккуратно»

Защитник СКА Артем Земченок поделился ожиданиями от предстоящего матча FONBET чемпионата КХЛ против «Динамо».

«Они похожи на «Локомотив». Играют достаточно аккуратно, без особых обрезов. У них довольно реактивное первое звено и большинство, конечно, достаточно хорошее. Желательно не удаляться, как в матче с «Локомотивом», где было много неоправданных удалений. Все в наших руках и ногах, как говорится. «Динамо» и «Спартак» — в данный момент основные игры, за четыре очка. Главное — всех выиграть, и мы поднимемся выше в таблице», — цитируе хоккеиста «ВсеПроСпорт».

После 46 матчей СКА идет на 6-м месте в Западной конференции с 57 очками. «Динамо» располагается на 5-м месте «Запада» с 59 очками.