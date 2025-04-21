Игроки «Авангарда» и «Локомотива» устроили потасовку из-за щелчка Елесина

Игроки «Авангарда» и «Локомотива» устроили потасовку по окончании шестого матча серии между командами (3:0) в 1/4 финала Кубка Гагрина.

Конфликт начался из-за щелчка защитника «Локомотива» Александра Елесина со своей половины после финальной сирены. Ряд игроков омского клуба направились в его сторону. Аналогично поступили игроки ярославской команды. Все закончилось дракой между нападающим «Локомотива» Александром Радуловым и форвардом «ястребов» Игорем Мартыновым.

После победы «Авангарда» счет в серии до четырех побед стал ничейным — 3-3. Решающий, седьмой матч пройдет в Ярославле 23 апреля.