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Допинг

Сегодня, 13:40

Игроков «Металлурга» чаще других проверяли на допинг в апреле

Владислав Корегин
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг 11 хоккеистов «Металлурга» в апреле 2024 года, сообщает ТАСС.

Тестирование прошли голкипер Илья Набоков, защитники Данила Паливко и Алексей Маклюков, а также нападающие Павел Акользин, Никита Гребенкин, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Александр Петунин, Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов. За указанный период времени это самый высокий показатель среди всех команд КХЛ.

Всего РУСАДА в апреле проверило 42 игроков лиги, 8 из которых выступают за «Локомотив», 6 — за «Автомобилист», по 4 — за СКА и «Трактор», по 2 — за ЦСКА, «Адмирал» и московское «Динамо», а также по 1 — за «Ак Барс», «Торпедо» и «Сочи».

В финальной серии Кубка Гагарина-2024 «Металлург» победил «Локомотив» со счетом 4-0.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
РУСАДА
Кубок Гагарина
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