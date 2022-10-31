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КХЛ

Сегодня, 20:14

Игроку «Нефтехимика» отменили штраф за атаку арбитра

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивно-дисциплинарный комитет, рассмотрев эпизод матча «Ак Барс» — «Нефтехимик» (5:2), принял решение отменить дисциплинарный штраф до конца встречи игрока нижнекамской команды Михаила Назарова за атаку судьи, сообщает пресс-служба лиги.

В начале третьего периода в одном из моментов нападающего «Нефтехимика» Назарова удалили до конца матча за подножку лайнсмену.

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего гостей Михаила Назарова по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи)», — говорится в заявлении.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/31/504708.html
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Михаил Назаров
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