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Сегодня, 03:17

Игумнов объяснил, за счет чего «Авангард» победил «Северсталь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Авангарда» Иван Игумнов прокомментировал победу над «Северсталью» (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мы проанализировали последний матч в Ярославле и сыграли немножко по-другому, более агрессивно. Эмоционально по-другому настроились. Больше двигались, старались не дать соперникам владеть шайбой, из-за этого такой результат. Из-за быстрого гола «Северстали» ничего не изменилось. Пропустили — бывает, никто не паниковал», — цитирует пресс-служба лиги Игумнова.

«Авангард» сохранил 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Северсталь» (61) осталась на 6-й строчке на «Западе».

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/01/23/526635.html
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ХК Авангард
ХК Северсталь
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