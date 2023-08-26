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Сегодня, 14:45

ИИХФ может снять с ЦСКА очки из-за нарушения условий отстранения Федотова

Руслан Минаев
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) может снять очки с ЦСКА в КХЛ в случае нарушения условий отстранения вратаря Ивана Федотова, сообщает РИА «Новости Спорт».

По данным источника, санкции могут наложить и на руководителей КХЛ и Федерации хоккея России.

26 августа стало известно, что ИИХФ получила мотивировочную часть апелляции от ЦСКА по поводу отстранения Федотова.

Ранее Президент ЦСКА Игорь Есмантович отмечал, что клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если ИИХФ не удовлетворит апелляцию.

23 августа Есмантович заявил, что Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября, несмотря на решение ИИХФ отстранить хоккеиста.

Тардиф 23 августа сообщил, что организация накажет армейцев, в случае если вратарь выйдет на лед в период дисквалификации.

Источник: РИА
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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