ИИХФ может снять с ЦСКА очки из-за нарушения условий отстранения Федотова

Международная федерация хоккея (ИИХФ) может снять очки с ЦСКА в КХЛ в случае нарушения условий отстранения вратаря Ивана Федотова, сообщает РИА «Новости Спорт».

По данным источника, санкции могут наложить и на руководителей КХЛ и Федерации хоккея России.

26 августа стало известно, что ИИХФ получила мотивировочную часть апелляции от ЦСКА по поводу отстранения Федотова.

Ранее Президент ЦСКА Игорь Есмантович отмечал, что клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если ИИХФ не удовлетворит апелляцию.

23 августа Есмантович заявил, что Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября, несмотря на решение ИИХФ отстранить хоккеиста.

Тардиф 23 августа сообщил, что организация накажет армейцев, в случае если вратарь выйдет на лед в период дисквалификации.