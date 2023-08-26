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Сегодня, 12:35

ИИХФ получила мотивировочную часть апелляции ЦСКА по отстранению Федотова

Руслан Минаев
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) получила мотивировочную часть апелляции от ЦСКА по поводу отстранения вратаря Ивана Федотова.

«Да, мы получили мотивировочную часть апелляции. ЦСКА имеет право оспорить вердикт IIHF, основываясь на регламенте Международной федерации хоккея. Но я отмечу, что членом IIHF является не ЦСКА, а ФХР. Поэтому мы находимся в контакте с ФХР», — цитирует РИА «Новости Спорт» слова президента организации Люка Тардифа.

Ранее Президент ЦСКА Игорь Есмантович отмечал, что клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если ИИХФ не удовлетворит апелляцию.

23 августа Есмантович заявил, что Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября, несмотря на решение ИИХФ отстранить хоккеиста.

Тардиф 23 августа сообщил, что организация накажет армейцев, в случае если вратарь выйдет на лед в период дисквалификации.

Источник: РИА
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
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