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Сегодня, 18:18

ИИХФ примет решение по контракту Федотова не ранее следующей недели

Константин Белов
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал «СЭ», когда организация примет решение по вопросу о контракте вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов не уедет в НХЛ перед началом нового сезона КХЛ.

«Пока никак не могу прокомментировать заявление Есмантовича. Давайте дождемся финального решения. Обсуждение все еще идет. Ничего не произойдет до следующей недели», — сказал Тардиф «СЭ».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии. Летом 2023 года вратарь подписал соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25 при том, что у него есть действующий контракт с клубом НХЛ.

Иван Федотов. Отслуживший Федотов будет играть в ЦСКА? НХЛ еще побьется за русского вратаря

Источник: РИА Новости
Иван Федотов
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
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