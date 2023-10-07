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Сегодня, 02:48

Ильенко: «Выйти в финал конференции — это задача-минимум для «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Артем Ильенко рассказал, что сейчас даже не смотрит в турнирную таблицу.

«Выйти в финал конференции — это даже не обговаривается, это задача-минимум для нас. Сейчас самое начало чемпионата, то есть сейчас кто-то в лучшей форме, кто-то в худшей форме. И не смотрю даже таблицу — и так примерно понимаю, сколько у нас очков. Опять же, две игры проиграешь — все кардинально поменяется», — цитируют «Известия» Ильенко.

«Локомотив» с 22 очками лидирует в Западной конференции КХЛ. «Динамо» отстает от ярославцев на два очка и идет вторым.

Источник: https://iz.ru/1585451/aleksei-fomin/dlia-dinamo-final-konferentcii-zadacha-minimum
Артем Ильенко
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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