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Сегодня, 16:10

Ильенко рассказал, как в «Динамо» реагировали на критику в начале сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Артем Ильенко ответил на вопрос о реакции команду на критику в начале сезона-2024/25 КХЛ.

— На старте сезона «Динамо» много критиковали, на вас это давило?

— Было не очень приятно. Не в первый раз в такое попадаю, примерно понимаю, как из этого выходить. Мне кажется, у каждой команды в сезоне бывают такие периоды. У нас он просто выпал на начало чемпионата, когда все соскучились по хоккею. Мы попали под волну негатива. Но ничего, мы знали, что движемся в правильном направлении. В итоге выправили ситуацию, — цитирует Ильенко «ВсеПроСпорт».

После 34 матчей бело-голубые с 45 очками занимают третье место в Западной конференции КХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Артем Ильенко
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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