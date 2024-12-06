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Сегодня, 16:42

Ильенко: «Миске нужно было время, чтобы влиться в коллектив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Артем Ильенко ответил на вопрос об адаптации американского голкипера Хантера Миски в московском клубе.

«Мне сложно о нем судить. Человек приехал в новую страну, у него только родился ребенок. Когда он приехал, то никого толком не знал. Ему нужно было время, чтобы влиться в коллектив, он пытался понять наш менталитет. У каждого по-своему идет адаптация. Он хороший парень. Ментально и психологически он сильный человек. Сейчас он вышел на свой уровень», — цитирует Ильенко «ВсеПроСпорт».

29-летний американец подписал контракт с «Динамо» в июле этого года. В сезоне-2024/25 он провел за бело-голубых 14 матчей, отразил 90,8 процента бросков и один раз отыграл на ноль.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Артем Ильенко
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска
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