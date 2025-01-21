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Сегодня, 21:40

Ильин: «Мои три гола — это вообще смешно, когда у партнеров по 20 шайб»

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Форвард «Северстали» Михаил Ильин признался, что не слишком доволен своей игровой статистикой.

— Кто у вас в команде первым приходит на тренировки?

— Ваня Ершов приходит первым. Я даже не знаю, во сколько он приходит. Когда я прихожу, он уже все дела переделал. Если у нас сбор в 10, то он может в 7 утра прийти. Я тоже стараюсь рано приходить, за час до собрания на арене. После тренировки минут на 20 все остаются на льду, каждый отрабатывает то, что ему надо, — сказал Ильин «ВсеПроСпорт».

— Над чем вы работаете?

— Броски, как на борту шайбу подбирать. Хотелось бы побольше забивать, потому что три гола — это вообще смешно, когда у партнеров по 20 шайб. Бросок, катание — это основное. Нужно объем катания набирать.

— Как над катанием работаете?

— Да любые маневры подходят, просто покататься, улитки поделать.

На счету Ильина 23 (4+19) очка в 45 играх FONBET чемпионата КХЛ. «Северсталь» (59 очков) занимает на четвертую строчку на «Западе» после 47 матчей.

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
ХК Северсталь
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