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Ильин назвал самое обидное поражение «Северстали» в сезоне-2024/25

Даниил Аршавский
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Нападающий «Северстали» Михаил Ильин вспомнил самое обидное поражение команды в нынешнем сезоне.

«С «Авангардом» было обидное поражение по буллитам, но не самое. Более обидные поражения? Когда «Динамо» дома проиграли 2:7, было стыдно перед болельщиками. Так нельзя играть», — цитирует Ильина «ВсеПроСпорт».

Череповецкий клуб на своем льду уступил московскому «Динамо» (2:7) 3 января.

После 46 матчей в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ «Северсталь» набрала 57 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
НХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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