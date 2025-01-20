Ильин назвал самое обидное поражение «Северстали» в сезоне-2024/25

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин вспомнил самое обидное поражение команды в нынешнем сезоне.

«С «Авангардом» было обидное поражение по буллитам, но не самое. Более обидные поражения? Когда «Динамо» дома проиграли 2:7, было стыдно перед болельщиками. Так нельзя играть», — цитирует Ильина «ВсеПроСпорт».

Череповецкий клуб на своем льду уступил московскому «Динамо» (2:7) 3 января.

После 46 матчей в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ «Северсталь» набрала 57 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.