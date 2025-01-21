Ильин рассказал, как оказался в первой тройке КХЛ в 18 лет

Форвард «Северстали» Михаил Ильин рассказал, как ему играется в первой тройке КХЛ в молодом возрасте.

— Помните, как вас поставили в первую тройку к Пилипенко и Аймурзину?

— В прошлом сезоне Вовченко получил травму, меня поставили к ребятам вместо него. Я сыграл один матч, потом на это место поставили Тимура Муханова, потом нас снова поменяли. У нас вроде бы стало получаться. Когда Вовченко вышел, то его сначала поставили в четвертое звено, потом в первое, но у них что-то не задалось. В итоге меня вернули в первую тройку. Так и играем, — сказал Ильин «ВсеПроСпорт».

— В 18 лет оказаться в первой тройке команды КХЛ — это круто?

— Да не то, что круто. Это ответственность. Нужно доказывать, что тебя не просто так поставили в первое звено. В начале, конечно, казалось, что я здесь делаю. Потом уже понял, что тренер не просто так меня поставил в первую тройку, значит, что-то видит во мне. И у меня стало больше получаться.

На счету Ильина 23 (4+19) очка в 45 играх FONBET чемпионата КХЛ. «Северсталь» (59 очков) занимает на четвертую строчку на «Западе» после 47 матчей.