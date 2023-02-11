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КХЛ

Сегодня, 17:17

Илья Ежов стал 13-м вратарем в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 30 матчей «на ноль»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

Голкипер уфимцев Илья Ежов стал 13-м вратарем в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 30 матчей «на ноль».

Вратари с 30+ «сухарями» в КХЛ

1. Василий Кошечкин — 90

2. Александр Еременко — 63

3. Илья Сорокин — 60

4. Константин Барулин — 50

5. Якуб Коварж — 45

6. Станислав Галимов — 43

7. Ларс Юханссон — 42

8. Юха Метсола — 36

9. Илья Проскуряков — 34

10. Микко Коскинен — 32

11. Майкл Гарнетт — 31

12. Игорь Бобков — 30

13. Илья Ежов — 30

Василий Кошечкин
Илья Ежов
ХК Витязь
ХК Салават Юлаев
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