Сегодня, 17:17
«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.
Голкипер уфимцев Илья Ежов стал 13-м вратарем в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 30 матчей «на ноль».
Вратари с 30+ «сухарями» в КХЛ
1. Василий Кошечкин — 90
2. Александр Еременко — 63
3. Илья Сорокин — 60
4. Константин Барулин — 50
5. Якуб Коварж — 45
6. Станислав Галимов — 43
7. Ларс Юханссон — 42
8. Юха Метсола — 36
9. Илья Проскуряков — 34
10. Микко Коскинен — 32
11. Майкл Гарнетт — 31
12. Игорь Бобков — 30
13. Илья Ежов — 30