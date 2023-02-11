Илья Ежов стал 13-м вратарем в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 30 матчей «на ноль»

«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0. Голкипер уфимцев Илья Ежов стал 13-м вратарем в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 30 матчей «на ноль». Вратари с 30+ «сухарями» в КХЛ 1. Василий Кошечкин — 90 2. Александр Еременко — 63 3. Илья Сорокин — 60 4. Константин Барулин — 50 5. Якуб Коварж — 45 6. Станислав Галимов — 43 7. Ларс Юханссон — 42 8. Юха Метсола — 36 9. Илья Проскуряков — 34 10. Микко Коскинен — 32 11. Майкл Гарнетт — 31 12. Игорь Бобков — 30 13. Илья Ежов — 30